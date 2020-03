Geen IepenUP Live vanwege coronavirus

In het liveprogramma wordt met publiek gediscussieerd over een actueel onderwerp.

Dat betekent dat ook het al uitgebreid aangekondigde themaprogramma over vluchtelingen in Fryslân op woensdag 25 maart vervalt. Uiteraard blijft dit onderwerp interessant en belangrijk om bij stil te staan. We hopen daarom ook dit programma later in het seizoen alsnog te kunnen uitzenden.

Omdat het onzeker is hoe het verdere verloop van de coronacrisis is en wat de directe gevolgen zijn, kan nog niet worden gezegd wanneer de uitzendingen van IepenUP live weer kunnen beginnen. We houden iedereen uiteraard op de hoogte.