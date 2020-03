Weer extra tips over dood Karin Grijpstra na uitzending Opsporing Verzocht

De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond elf tips binnengekregen over de dood van Karin Grijpstra van Koarnjum. Er waren daarvoor al vijftig mensen die met aanwijzingen kwamen over Grijpstra, die op zondagochtend 23 februari dood werd gevonden in de sloot, vlakbij haar woning.