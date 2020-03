Twee coronapatiënten in woonzorgcentrum in Joure

De locatie is intussen dicht. De twee patiënten liggen sinds maandag in isolatie op de eigen kamer en worden daar verzorgd. De revalidatie-afdeling is sinds maandag ook dicht voor bezoekers in verband met een griepuitbraak. Daarna zijn geen nieuwe revalidanten opgenomen.

In samenwerking met de GGD wordt bekeken wie in contact is geweest met de twee coronapatiënten. "Wij monitoren scherp wat er gebeurt in deze locatie in Joure en volgen daarbij alle ingestelde richtlijnen. We hopen hiermee een verdere verspreiding te voorkomen", zegt Renate Kamphuis, bestuurder van Patyna.