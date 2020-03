Schaatsster Anice Das stopt: "Het was echt prachtig!"

In 2006 kwam Das voor het eerst uit op een Nederlands kampioenschap en in haar topsportcarrière deed ze mee aan diverse wereldbekerwedstrijden. In 2018 was ze bij de Olympische Spelen van Pyeongchang. Daar kwam ze uit op de 500 meter en werd 19e.

Op Instagram schrijft Das: "Na 25 jaar ga ik stoppen met schaatsen. Ik heb een hele mooie topsportcarrière gehad, gekenmerkt door heel veel plezier hebben en keihard knokken. Ik heb fantastische momenten beleefd samen met mijn teamgenoten, trainers, schaatscollega's, sponsors, vrienden, familie en schaatsfans! Ik ga het heel erg missen, maar ik zal het nooit vergeten. Bij deze wil ik iedereen ontzettend bedanken! Het was echt prachtig!