LIVEBLOG: Weer nieuwe besmettingen vastgesteld in Fryslân, teller staat op twintig

When the shit hits the fan… Moeten we gaan staan en onze rug recht trekken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hebben allemaal dezelfde onzekerheid over de komende periode. We moeten allemaal even afstand nemen van het leven dat we gewend zijn. Dat is niet leuk maar wél noodzakelijk. Toch willen we hier waar mogelijk een positieve draai aan geven, want van doemdenken is nog nooit iemand opgeknapt. Aanstaande vrijdag 20 maart willen wij daarom een digitaal kampvuurfeestje organiseren zoals we dat in Ahoy ook zouden hebben gedaan, wij gaan vanaf 20.00 live bij het kampvuur vanuit onze eigen tuin en iedereen kan daar vanuit zn eigen huiskamer bij zijn! Log in via het YouTube kanaal van Terschelling TV via de link: https://www.terschelling.tv/programmas/specials/online-kampvuursessie-met-hessel-en-tess/ Schenk een wijntje in of pak een fles, pak een biertje of een heel krat, trek een grote zak chips open, zet je knetterpan aan voor de bitterballen en draai de volumeknop naar de rode streep. Zing keihard met ons mee voor álle mensen die aan het werk zijn in de zorg. Maak een filmpje van jezelf / van je gezin terwijl je schaamteloos met ons mee zingt en danst en gooi het op je tijdlijn. Een hart onder de riem voor de zorg en alle ondernemers en ZZPers die harde klappen moeten opvangen, zonder filter, mét of zonder koortslip, het maakt niet uit, we are in this TOGETHER en we kunnen allemaal wel een lach gebruiken. Tot vrijdag 20.00 bij ons digitale kampvuur! Bergen met liefde en power voor jullie allemaal. We laten ons verdomme niet klein krijgen. Liefs Hessel en Tess