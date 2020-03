LIVEBLOG: Applaus voor de zorg

Op het Wilhelminaplein (Zaailand) in Leeuwarden klonk dinsdagavond voor al het zorgpersoneel in Nederland een bescheiden applaus. Op internet werd de afgelopen dagen een spontane actie opgezet, om dinsdagavond om 20.00 uur te applaudisseren voor alle mensen die werkzaam zijn in de hulpverlening, en in het bijzonder de zorgmedewerkers die druk in de weer zijn met coronapatiënten.

Een heleboel bewoners van de appartementen rondom het plein klapten op hun balkon, maar ook op het plein stonden een paar mensen. "Ik ben zelf verpleegkundige, en op mijn vrije avond sta ik hier om aan alle andere verpleegkundigen en zorgverleners te denken. Ik werk zelf in de gevangenis, dus het is wel een andere setting. Maar ik begrijp het wel. Daarom is het mooi om te zien dat mensen aan zo'n actie meedoen", zei een aanwezige.