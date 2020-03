Meeste Friese miljonairs in gemeente Súdwest-Fryslân

In verhouding wonen de meeste miljonairs echter vooral op de eilanden. Op Schiermonnikoog en Terschelling is bijna 5 procent van de huishoudens zo vermogend dat ze zich miljonair kunnen noemen. Maar in absolute aantallen wonen dus de meeste miljonairs in Súdwest-Fryslân. In deze gemeente is 2,7 procent van de huishoudens miljonair.