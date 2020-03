Vernielingen bij sportterreinen in Grou en Akkrum

Op het sportcomplex Meinga in Grou zijn afgelopen weekend picknickbanken vernield. De besturen van kaatsvereniging It Wetterlân en de Grouster ijsclub zijn 'not amused'. Het is niet de eerste keer dat er spullen kapot zijn gemaakt. Men hoopt dat de inwoners van Grou een oogje in het zeil willen houden bij het sportcomplex.