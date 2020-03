Leeuwarder nachtopvang heeft speciaal coronavirusprotocol

Bij de nachtopvang van Zienn aan de Oostergoweg in Leeuwarden is een speciaal coronavirusprotocol opgezet. Marrit Koelstra van Zienn legt uit: "Vanaf 17.00 uur mogen passanten naar binnen. Voorheen mochten ze allemaal tegelijk in het voorportaal, maar nu moeten ze één voor één naar binnen."