Burgemeesters Waddeneilanden in brief aan gasten: "Kom niet en blijf thuis"

"Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom," leggen de burgemeesters uit in een brief, die ze samen hebben opgesteld. "Maar in deze bijzondere periode is dat plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet er afstand tot elkaar gehouden worden. Het is dus nu niet de meest ideale tijd om de Wadden te bezoeken."

Zorgen van eilandbewoners

Dat is niet het enige. "De eilanders maken zich ook zorgen: is het beleid zoals dat door deskundigen is bepaald verstandig of is het beter het eiland af te sluiten voor mensen van de vaste wal tot de crisis is geweken?", schrijven de burgemeesters. Daarnaast: de horeca is gesloten en met veel mensen tegelijk op de veerboten reizen, mag ook niet.

De besluiten over de veiligheid en gezondheid worden door Veiligheidsregio Fryslân genomen, wat de Friese Waddeneilanden betreft. Ook de burgemeester van Texel sluit zich aan bij de oproep van de Friese eilandenburgemeester. Ze geven met klam aan: "Ieder heeft recht op een eigen mening en vanzelfsprekend respecteren we die, maar laten we respectvol met de verschillende meningen omgaan en de deskundigen hun werk laten doen op basis van hun kennis en kunde."

De vijf burgemeesters zijn binne Ineke van Gent (Schiermonnikoog), Leo Pieter Stoel (Ameland), Bert Wassink (Terschelling), Tineke Schokker (Vlieland) en Michiel Uitdehaag (Texel).