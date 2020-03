Microbioloog Van Elsacker over groepsimmuniteit: "Geen keuze met dit virus"

Zure appel

Je moet volgens Van Elsacker dus wel accepteren dat veel mensen ziek worden. "Dat klinkt heel cru, maar een deel van de mensen gaat heel ziek worden en een klein deel overlijdt. We moeten door de zure appel heen. We moeten goed op onze kwetsbare bevolkingsgroepen passen. Met dit virus hebben we geen keus."

Hoe lang het duurt voordat de gemeenschap immuun is, is lastig te voorspellen. "Er is veel onzeker", zegt Van Elsacker.