Huisarts van praktijk in Burgum besmet met coronavirus

Huisartsenpraktijk Talsma & Hooisma van It Peldershûs in Burgum heeft laten weten dat een van hun huisartsen positief is getest op het coronavirus. Het gaat om huisarts Germ Anne Hooisma. Hij kreeg volgens de praktijk op donderdag klachten die op het virus kunnen wijzen. Maandag kreeg de praktijk te horen dat hij daadwerkelijk besmet is.