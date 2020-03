MCL krijgt beoordelingsruimte, intensive care uitgebreid met tien bedden

In bijvoorbeeld Maastricht werd een aparte triage-tent gebouwd, maar dat is in Leeuwarden niet nodig. Het ziekenhuis heeft ruimte om dit gewoon in het gebouw te regelen. De triage is ook bedoeld om te monitoren wie het ziekenhuis binnenkomt. Daarnaast zal het MCL de coördinatie van alle ziekenhuizen in Fryslân overnemen. De perscommunicatie verloopt vanaf nu ook via Leeuwarden.

Verder zijn alle planbare afspraken in het ziekenhuis voorlopig afgezegd, met uitzondering van de afspraken op de afdeling oncologie.

Verdachte patiënten

Op dit moment liggen er in het MCL zeven patiënten die mogelijk het coronavirus hebben. Ook in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen zijn vijf mensen met symptomen van het virus. Zij zijn allemaal getest. Later op dinsdag wordt daarvan de uitslag bekend.

Mondkapjes

In het MCL is op dit moment nog geen sprake van tekorten aan medische goederen. WoonFriesland heeft 500 mondkapjes geschonken aan het Leeuwarder ziekenhuis. Die zal het MCL mogelijk uitdelen aan huisartsen die wel een tekort hebben.