Gedeputeerde Staten werken vanwege coronacrisis in twee ploegen

De Gedeputeerde Staten van Fryslân werken vanwege de coronacrisis in twee ploegen. Commissaris van de Koning Arno Brok en de gedeputeerden Klaas Fokkinga en Sietske Poepkes zijn alleen op maandag, woensdag en vrijdag op het provinciehuis. De tweede ploeg met loco-commissaris Sander de Rouwe en de gedeputeerden Avine Fokkens en Douwe Hoogland is op dinsdag en donderdag aan de Twibaksmerk te vinden. Met elkaar vergaderen doen de twee ploegen voor nu via een internetverbinding.