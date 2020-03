Gedeputeerde Staten zetten nieuwe stap voor grenscorrectie Schiermonnikoog

Door de dynamiek van het waddengebied, verandert de vorm van de eilanden. Daardoor groeide Schiermonnikoog aan de oostkant over de gemeente- en provinciegrens heen. Het voorstel van de provincie is nu om de nieuwe grens in het midden van de geul van de Eilanderbalg te leggen. Datzelfde is gedaan bij de vorige correctie van 2006.

De gemeenteraden van Schiermonnikoog, Het Hogeland (Groningen) en de provincie Groningen kunnen nu reageren op het voorstel. Het doel is om de correctie op 1 januari 2021 in te laten gaan.