VIDEO: Ouders krijgen lespakketten op school aangereikt door het ruit

Nu de kinderen minstens drie weken thuis zitten in verband met mogelijke coronabesmetting, moeten scholen uit alle macht iets bedenken om het onderwijs draaiende te houden. Op de Koningin Julianaschool in Kollum konden ouders dinsdag schoolwerk voor de kinderen ophalen. Dat gebeurde op een bijzondere wijze, want het leek wel wat op een drive-through in een hamburgerrestaurant.