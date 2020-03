Supermarkt in Balk wil horeca-personeel aan het werk houden

Maar nog meer denkt Siemonsma aan het eten dat overblijft in de restaurants en snackbars, dat misschien wel een tweede leven kan krijgen in de supermarkt. "Het is zonde als dat allemaal in de kliko terechtkomt. Er wordt al veel te veel eten weggegooid." Horeca-ondernemers hoorden zondag om half zes dat een half uur later de zaken gesloten moesten zijn. "Die impact is natuurlijk enorm. Wij willen met die ondernemers kijken of ze de voedselverspilling aan het minimum kunnen beperken."