Meer dan 1,7 miljoen Europees geld voor Noord Friesland

De Leadersubsidie is ingesteld om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf uitmaken wat voor hun gebied belangrijk is en dat ze ook zelf de projecten opzetten. Voorbeelden van eerdere toegekende projecten is het kringloopcentrum in Grou en dorpshuis d'Alde Skoalle in Hantum.