Vermiste man uit Drachten gevonden bij Musselkanaal

De man heeft een verstandelijke beperking en werd sinds maandagochtend vermist. Hij ging toen op zijn zwarte fiets weg. Normaal gaat hij alle dagen naar de dagbesteding in De Westereen, maar die was dicht vanwege het coronavirus. Volgens de manager van de dagbesteding was de man daarvan op de hoogte, maar lijkt het erop dat hij door zijn beperking niet met deze verandering van structuur in zijn dagelijks leven uit de voeten kon.

Bij de zoektocht werd onder andere een helikopter ingezet. In de omgeving van Musselkanaal zag een omstander de man fietsen. Die had op Facebook gezien dat hij vermist was.