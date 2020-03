Fysiotherapeuten helpen huisartsen, gewoon fitnessen bij de fysio kan niet meer

De zorgovername geldt in ieder geval voor de 35 praktijken die vallen onder de Friese coöperatie van fysiotherapeuten en Fys'Optima Friesland.

Mensen die bijvoorbeeld door hun rug zijn gegaan of hun knie hebben verdraaid, kunnen rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Ze hoeven niet eerst langs de huisarts, vertelt woordvoerder Jelle Eijzinga van de twee koepels.

De fysiotherapeut neemt dan wel contact op met de huisarts indien nodig. "De huisarts en de ziekenhuizen zijn er voor de acute zorg"

Niet meer gewoon fitnessen

De meeste fysiotherapeuten hebben een oefenruimte voor revalidatie of medische fitness. Daar trainen mensen met bijvoorbeeld COPD of hartfalen om hun conditie op peil te brengen of houden. Maar er wordt ook gewoon aan fitness gedaan en dat kan voorlopig niet meer. De oefenruimtes zijn alleen beschikbaar voor risicogroepen die het echt nodig hebben.

Om de kans op besmetting klein te houden wordt er alleen maar een-op-een behandeld, niet meer in groepen. Verder werken de fysiotherapeuten ook met hygiëneprotocollen.

Geen sport, dus ook minder blessures

"Wij merken dat er minder mensen komen. Logisch, want wij zijn deels afhankelijk van de sport. Dat ligt stil en dus komen er ook geen patiënten met sportblessures", zegt Eijzinga.

Operatie uitgesteld

Wat ook ruimte geeft, is dat kleinere operaties zoals bijvoorbeeld aan heup of knie uitgesteld worden en er dan ook geen mensen komen om te revalideren. "Wij blijven open zolang het kan en mag", zegt Eijzinga