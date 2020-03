Thuiszorg gaat gewoon door: "Maar mensen zijn wel meer op hun hoede"

In het zuiden van het land liggen de ziekenhuizen steeds voller met coronapatiënten en ook hier in Fryslân wordt er steeds meer van het zorgpersoneel gevraagd. Maar ook de gewone zorg gaat door, net als die van de thuiszorg. Verzorgers gaan daar vooral bij de ouderen langs en dus moet er in deze tijd extra voorzichtig worden gewerkt. Zoë Luchtmeijer werkt voor Buurtzorg, en zij merkt dat het coronavirus de cliënten er bezig houdt: "We krijgen veel vragen."