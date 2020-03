Maatregels om otters te helpen oversteken: "Elk jaar worden er zo'n 100 doodgereden"

It Fryske Gea is al zo'n dertig jaar bezig om het natuurgebied uit te breiden. "Door de aankoop van landbouwgebieden hier omheen, richten we nieuwe natuur in. Tussen Wolvega en De Blesse in zijn we op drie verschillende plekken bezig geweest, dat is nu ook al klaar. Maar we hebben nog andere plannen om het gebied nog mooier, groter en robuuster te maken", legt Jager uit.