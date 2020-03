Eén nieuwe coronapatiënt in Fryslân, nu zestien vastgestelde besmettingen

Ander testbeleid

Het nieuwe geval kwam aan het licht omdat het testbeleid is veranderd, vertelt Margreet de Graaf van de GGD Fryslân. Voortaan worden in grote lijnen alleen nog maar mensen met klachten op corona getest die kwetsbaar zijn, mensen die in de zorg werken of familie van hen.

"Leerlinge Beyers Naudé is niet getest op corona"

Het is niet zeker of de leerlinge van het Beyers Naudé-gymnasium ook echt besmet is met het coronavirus, zegt Margreet de Graaf verder. Zij is daar namelijk niet op getest. Het meisje knapt alweer op. De school heeft uit voorzorg de mensen geïnformeerd, dat ze misschien het coronavirus heeft. Dat nieuws verspreid zich snel op dit moment als dat het meisje besmet is met het virus.

Volgens De Graaf is het belangrijk dat we het hoofd koel houden. De GGD bekijkt hoe ze de meldingen voortaan zullen doen. "Wij melden ook niet alle tbc-gevallen", zegt De Graaf. "Belangrijk is dat de medische zorg het aantal patiënten aan kan."

Consultatiebureau's wel open

De consultatiebureau's zijn nog wel open. Maar bij klachten moeten de mensen thuisblijven. De Graaf: "Wat op afstand kan, moet op afstand."

Inentingscampagnes

Grote inentingscampagnes worden uitgesteld. Bij kleinere groepen gaat het wel door als de locatie geschikt is. De verpleegkundigen moeten gezond zijn en er wordt genoeg medisch personeel ingezet zodat mensen niet lang in de rij hoeven te staan voor ze een spuit krijgen.