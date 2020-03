CDA Fryslân wil duidelijkheid over controle op natuurbeheer

Volgens het CDA worden natuurorganisaties maar een keer in de vier jaar gecontroleerd, terwijl boeren daarentegen een grote druk ervaren vanuit het NVWA. De Statenfractie wil daarom van het college weten hoe de controle is ingericht door de provincie, bijvoorbeeld hoe vaak dit plaatsvindt en of de beheerplannen voor de gebieden wel op orde zijn.

"In het veld horen wij dat in sommige gebieden van natuurorganisaties vroeger veel weidevogels zaten, maar dat die een beter onderkomen hebben gezocht, nadat de natuur daar anders beheerd wordt, bijvoorbeeld de Twizelermieden. De vraag leeft bij ons of dit te maken heeft met de kwaliteit van het beheer of de keuze voor het type beheer", aldus Statenlid Attje Meekma.