Buma over noodverordening: "Ook met de sterke arm de deur dicht kunnen doen"

Officieel heeft de GGD tot nu toe vijftien gevallen van coronabesmetting geregistreerd in onze provincie. Eén patiënt, een man van in de tachtig, is maandag overleden. Het vastgestelde besmette mensen is in Fryslân nog laag in vergelijking met andere provincies.

Toch gelden de verregaande maatregelen ook hier en die zijn goed te merken. De noodverordening is daarom belangrijk zegt burgemeester Buma. "Mocht het zo zijn dat mensen zich niet vrijwillig aan de regels houden, dus een restaurant wel opendoen of een zwembad wel openhouden, dan moet je uiteindelijk ook met de sterke arm de deur dicht kunnen doen."

Verantwoordelijkheid

Buma merkt dat iedereen heel goed beseft dat de situatie serieus is. "Alles wat we nu doen, staat in het licht van de gedachte hoe we deze crisis kunnen bestrijden. Dan is het alleen maar goed dat de Nederlanders en de Friezen begrijpen dat jezelf de grote verantwoordelijkheid hebt, en niet moet wachten totdat je een politieagent of een ander langs de deur krijgt die gaat handhaven."