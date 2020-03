LIVEBLOG: Minder treinen, oproep burgemeester van de Wadden

Overal in de provincie zijn amateurtoneelspelers bezig met het instuderen van een openluchttheater, maar gaan die voorstellingen wel door? Het is de grote vraag voor al die spelers en besturen. Het eerste theaterstuk dat opgevoerd gaat worden is Schindler's List, het openluchttheater van Burgum. De première staat voor 7 mei op de planning.

Regisseur Theo Smedes weet echter niet of het wel doorgaat: "Ik denk dat niemand weet hoe dit zich ontwikkelt. We weten het niet. Zo lang het nog onduidelijk is, proberen we op een 'geremde manier' toch maar door te gaan. Maar we staan wel even in de spagaat. We zijn begonnen met de repetities, maar staan niet meer met veel spelers tegelijk op het toneel. Natuurlijk in de hoop dat we vanaf 6 april meer weten en verder kunnen.