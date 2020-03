LIVEBLOG: In Fryslân één nieuwe coronapatiënt vastgesteld, Rutte roept op tot saamhorigheid

Het coronavirus is onder ons en veel mensen in Nederland zullen het virus oplopen. Dat zei premier Mark Rutte maandagavond in een live toespraak op televisie. Volgens hem zitten wij in een achtbaan die steeds sneller gaat rijden. Hij eindigde zijn toespraak met een oproep: "We moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke tijd te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u." In totaal keken bijna 7,6 miljoen mensen naar de uitzending van Ruttes toespraak bij de diverse landelijke omroepen.