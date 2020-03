LIVEBLOG: Friese huisarts besmet, minder treinen naar Leeuwarden

Ook in een klein dorpje as Easterein zijn de gevolgen van het coronavirus merkbaar. Engelina Reitsma werkt bij Campus Fryslân en ziet dat veel mensen thuis moeten werken. Maar het zinde haar nog niet: zij wilde wat doen. "Zoals onze buren hulp konden gebruiken, zijn er nog vele meer mensen die steun kunnen gebruiken of juist hulp willen bieden. Daarom heb ik in onze Facebookgroep Vraag & Aanbod Easterein een oproep gedaan. En ik heb ook de huisarts, kerk, het steunpunt en het dorpsbelang aangeschreven om eens te inventariseren wat er nodig is."

En er was behoefte aan hulp, zo bleek. Maar ook de steun was overweldigend, geeft Reitsma aan. In het dorp worden medicijnen door vrijwilligers rondgebracht, maar precies die vrijwilliger behoren tot de risicogroep. Daarkom kwam al snel de vraag of er ook andere vrijwilligers waren die de medicijnen willen bezorgen. "Ik heb het direct in de groep gegooid, ik denk binnen vijf minuten hadden we het voor alle drie wijken geregeld. Ik was echt heel trots. Super dat onze dorpsgenoten dit doen. De huisarts had maskers nodig en vandaag waren er al dertig maskers. Zo zie je de kracht van het met-elkaar doen."