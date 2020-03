Coffeeshops mogen toch open, maar alleen verkoop aan afhaalloket

De regering maakte bekend dat coffeeshops wel wiet en hasj mogen verkopen aan afhaalloketten, als er maar rekening wordt gehouden met de hygiëne. "We zijn hartstikke blij en de klanten al helemaal. We schrokken wel van de drukte", zegt een Leeuwarder coffeeshophouder. "We moesten dat in een halfuurtje afwerken, maar we hebben iedereen tevreden gesteld."

De man is blij met het besluit dat zijn winkel weer open mag, maar had de drukte niet verwacht. De eigenaar gaat wel maatregelen nemen: er mogen maximaal twee klanten per keer naar binnen en het personeel blijft achter plexiglas.

Straathandel

Het besluit om de shops toch deels open te houden is genomen om de straathandel in drugs tegen te gaan, want er ontstond onmiddellijk illegale handel. "Ik maakte me wel zorgen over onrust op straat, vanwege straatdealers." Ook in Leeuwarden werden er meteen telefoonnummers uitgewisseld, nog op de stoep van de shop.

Voor de vaste klanten is het een opluchting dat zij weer gewoon bij hun vertrouwde Leeuwarder coffeeshop terecht kunnen.