Politie is op zoek naar vermiste Jan Jongsma (47) uit Drachten

De politie is op zoek naar de 47-jarige Jan Jongsma uit Drachten. De man heeft een verstandelijke beperking en wordt sinds maandagochtend gemist. Hij ging maandagochtend op zijn zwarte fiets van de Unia in Drachten naar De Westereen. Daar zou hij naar zijn dagbesteding toe. Echter, die was gesloten vanwege het coronavirus.