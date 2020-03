Leerling van gymnasium Beyers Naudé besmet met corona

Het meisje zit in thuisisolatie en zou intussen alweer aan de beterende hand zijn. "Ze heeft zich vorige week woensdag ziek afgemeld van school. Hoe ziek ze was op school, weet ik niet. Het is mogelijk dat ze zieker werd toen ze op school was", zegt Visser.

Daarom zijn maandag in overleg met de GGD alle ouders en kinderen geïnformeerd. Het advies aan hen is om vooral alert te zijn op de verschijnselen van het virus. "We weten niet met het meisje mogelijk in contact is geweest."

De GGD heeft intussen een contactonderzoek opgezet. Of het meisje in een risicogebied geweest is, kan Visser niet zeggen. Het meisje is niet meegenomen in de cijfers van de GGD omdat de school iedereen eerst zelf op de hoogte wilde brengen.