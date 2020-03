Premier Rutte: "Groot deel van de Nederlanders zal coronavirus oplopen"

Rutte riep Nederlanders met name op om voor antwoorden naar deskundigen te blijven kijken, zoals Jaap van Dissel van het RIVM, maar ook virologen, dokters en specialisten. Hun advies blijft leidend voor alle maatregelen. "Het is belangrijk dat we op het kompas van wetenschappelijke kennis blijven vertrouwen."

De premier noemde zijn boodschap een lastige. Realiteit is dat het virus onder ons is, en dat zal zo blijven. Een groot deel van de bevolking zal volgens Rutte het virus oplopen.

Drie scenario's

Er zijn drie mogelijke scenario's die zich kunnen voltrekken. Een daarvan is dat we het virus maximaal controleren. Dat betekent dat het virus gecontroleerd verspreid wordt onder groepen die de minste risico's lopen. Zo kan de piek afgeflakt worden. Met die aanpak bouwen we immuniteit op en zal het zorgsysteem alles aankunnen.

De andere opties is dat het virus volledig zijn eigen gang kan gaan. Dat moet volgens Rutte koste wat kost voorkomen moet worden, om dat het zorgsysteem dan overbelast raakt. Derde scenario is dat het virus volledig beperkt wordt. Daarbij zou het land volledig op slot en platgelegd moeten worden. Dat heeft grote economische nadelen en het virus kan dan later toch nog de kop op steken. Alle adviezen en maatregelen vanaf nu zijn op het eerste scenario gericht.

"Passen en meten"

Hoelang de nu al getroffen maatregelen van kracht blijven, hangt af van hoe snel het virus zich verspreidt. De maatregelen kunnen versoepeld worden of weer strenger. Rutte: "Het blijft passen en meten."

Rutte zei dat het kabinet ondernemers zal blijven steunen en ervoor zal zorgen dat hun bedrijven niet omvallen. "Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek."