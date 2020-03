Coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Friese bedrijfsleven

De grootste gevolgen zijn er natuurlijk voor alle bedrijven die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van de regering om verspreiding van het virus tegen te gaan. De horeca ligt in ieder geval tot 6 april volledig stil. Werknemers, vooral flexkrachten, worden naar gestuurd en moeten dan maar afwachten wanneer er opnieuw werk is. Datzelfde geldt voor evenementen en theaters. Alle voorstellingen, evenementen en beurzen zijn afgezegd.

Groothandel

Voor groothandel Sligro betekent dit dat de aanlevering in deze sectoren zo goed als stil ligt, zegt woordvoerder Wilco Jansen. Aanlevering aan andere sectoren zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en supermarkten gaat nog gewoon door. Het recreatieseizoen is nog niet echt gestart. Dat komt later pas. Sligro is al een paar weken bezig om zich voor te bereiden op deze situatie. Bij het bedrijf werken veel oproepkrachten. De meeste daarvan worden op dit moment niet ingehuurd. Voor de vaste krachten heeft het nog geen gevolgen. Maar als de situatie ook na zes april aanhoudt, kan dat later wel nodig zijn.

Luchtvaart

Ook in de reisbranch gaat het slecht. Reizen worden er niet geboekt en KLM/AirFrance houdt bijna alle toestellen aan de grond, zo maakten de luchtvaartmaatschappijen bekend. Voor werknemers wordt ontslag of werktijdverkorting aangevraagd. Maandag werd ook bekend dat al 20.000 bedrijven met 30.000 werknemers van deze regeling gebruik willen maken.

Plantensector

In de planten- en sierteelt sector komt de crisis hard aan, zegt Nina Boonstra, directeur van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). De export en handel ligt voor een groot deel stil. Dat is een grote strop omdat deze producten voor een groot deel niet houdbaar zijn. Ook bedrijven die onderdelen nodig zijn uit China lopen vast omdat de invoer daarvan voor een deel stilligt. Datzelfde geldt voor de recreatiesector waar een groot deel van de faciliteiten dicht is of geen klanten trekt.

Landbouw

Voor landbouwboeren zijn de gevolgen op dit moment nog niet groot, zegt Tineke de Vries, voorzitter van LTO Noord in deze sector. De meeste producten zijn al weg en het nieuwe seizoen moet nog beginnen. Handelshuizen hebben wel problemen omdat de prijzen van de grondstofproducten, zoals suiker, weet en verschillende andere producten onderuit gaan door de paniek op de beurzen.