Commissaris Brok: "We hebben veel geoefend voor crisissituaties als nu"

"Als rijksheer houd ik toezicht op de rijksdiensten van de provincie. Dat doen de elf Commissarissen in andere provincies ook. Wij rapporteren de rijksregering over de toestand van zaken in onze provincie", legt Brok uit.

De formele macht op het gebied van openbare orde en veiligheid en de GGD ligt bij de achttien Friese burgemeesters. Zij staan onder leiding van de burgemeester van Leeuwarden. "De Veiligheidsregio pakt dat formeel allemaal weer op. Dat doen ze in ons geval nu heel deskundig en professioneel. De mensen weten wat ze moeten doen."

Veel geoefend voor crisissituaties

Het belangrijkst in tijden als nu is volgens Brok om de rust te bewaren. "Het is geen normale situatie en dan kan het zo zijn dat mensen nerveus worden en uit balans raken. Maar wij hebben professionele mensen, we hebben veel geoefend voor crisissituaties als nu."

Er is op het moment veel contact tussen de burgemeesters. "Ook heb ik overleg met de provinciesecretaris en de kabinetschef." Dat overleg gaat over de coronacrisis, maar ook over andere gewone zaken die blijven doorgaan.

Wij werken intussen allemaal gewoon door. We proberen ondersteunen te zijn waar het kan, mensen bij elkaar te brengen waar het noodzakelijk is en gewoon te luisteren."

"Blijf rustig"

Brok wil alle Friezen op het hart drukken om rustig te blijven. "Wij moeten in de eerste plaats proberen rustig te blijven en op te volgen wat de ministers zeggen." Dus: afstand nemen, thuis blijven waar het kan en empathie tonen voor mensen die voor ons aan het werk zijn.

"Ik zal vanavond met de burgemeesters verder praten over hoe het allemaal loopt op dit moment bij de Veiligheidsregio. Als we de lijnen van de rijksregering ook in Fryslân opvolgen, dan kunnen we misschien zorgen dat dit niet te lang duurt."