Restaurant Het Leven geeft gratis eten weg

De actie is bedoeld om minderbedeelde mensen een beetje te helpen. Na de sluiting op zondag kwam eigenaar Wouter van Uffelen met het idee. "Ik dacht: we kunnen drie dingen doen. We kunnen het weggooien, we kunnen het naar de Voedselbank brengen of we kunnen ook gewoon een open bericht op Facebook zetten. Misschien dat er mensen zijn die niet bij de Voedselbanken aangesloten zijn en die toch op een minimum leven. Als we daar een paar mensen blij mee kunnen maken dan ben ik daar heel blij mee."