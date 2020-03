De coronapatiënt die zondag op de intensive care van het MCL in Leeuwarden was opgenomen, is zondagnacht overleden. Dat heeft de GGD maandag bekendgemakat. Het gaat om een man van in de 80 uit de gemeente Leeuwarden. Hij had al langer een zwakke gezondheid. Het gaat om het eerste dodelijke coronaslachtoffer in Fryslân.