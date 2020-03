Inbrekers stelen joints uit coffeeshop in Leeuwarden

De daders kwamen binnen door een ruit te vernielen. Op diezelfde ruit stond een briefje waar op te lezen was dat de coffeeshop vanwege het coronavirus is gesloten.

Het kabinet kondigde zondag aan het eind van de middag aan dat alle horeca, en dus coffeeshops, om 18.00 uur de deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus. Daardoor ontstonden er net voor die sluitingstijd lange wachtrijen met mensen die toch nog iets in wilden slaan.

Of die sluiting ook de aanleiding is geweest voor de inbraak in Leeuwarden is niet bekend.