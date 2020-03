Schep kan de grond in bij herinrichtingsplan Veenwouden

In het herinrichtingsplan wordt het gebied rondom het station en de oude rondweg aangepakt. De aannemer begint in april met de werkzaamheden. In de loop van dit jaar zal een extra sneltrein van Groningen naar Leeuwarden stoppen in Veenwouden. Het stationsgebied moet dan klaar zijn. Ook komt er extra parkeerruimte voor zowel auto's als fietsen.