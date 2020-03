Tandarts is alleen open voor spoed: "Met elkaar de schouders eronder zetten"

"We zijn druk bezig om alle patiënten te bereiken om de afspraken af te zeggen of te verzetten. De meeste mensen hebben er begrip voor, we moeten met elkaar de schouders eronder zetten", zegt tandarts Fennegje Benedictus van de praktijk in Oenkerk.

"Tot 6 april is er geen reguliere zorg. We zijn enkel open voor spoed, dat is als mensen schade aan het gebit hebben, als ze veel bloeden na een behandeling, of heftig en acute pijn krijgen, en als er een ontsteking is."

Een andere maatregel is dat collega's elkaar niet meer tegenkomen. "In ons werk is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden." Voor nu heeft de praktijk nog genoeg mondkapjes.