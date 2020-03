Advocaat Canoy over sluiting rechtbanken: "Er moet goed gekeken worden hoe we met gedetineerden omgaan"

Advocaat Bart Canoy legt uit wat het gevolg is. "Heel veel zittingen zullen uitvallen. Er wordt ook per zaak gekeken hoe we dat aanpakken. Alleen de zittingen die echt moeten doorgaan, gaan waarschijnlijk door, maar we weten nog niet in welk jasje."

Zittingen die waarschijnlijk wel doorgaan, betreffen zaken waarbij mensen op dit moment vast zitten in de gevangenis. Canoy: "Voor dit soort zaken moet de rechter beslissen of deze verdachten langer vast mogen worden gehouden. Die zittingen kun je niet uitstellen. Die beslissingen moeten genomen worden."

Canoy krijgt veel telefoontjes van verdachten die op dit moment vast zitten. "Dit heeft grote gevolgen voor deze mensen. Veel van deze verdachten krijgen niet veel informatie binnen in de gevangenis. Er moet echt goed gekeken worden hoe je met gedetineerden omgaat in deze situatie."

Ook voor de rechtbanken heeft het uitstellen van zittingen grote gevolgen, zegt Canoy. "Het is bekend dat er in Nederland weinig zittingscapaciteit is. Dat zal alleen maar erger worden."