Tweede coronapatiënt opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe

In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is zondagmiddag een tweede patiënt met het coronavirus opgenomoen. De patiënt ligt in strikte isolatie en het ziekenhuis neemt alle mogelijke maatregelen om besmetting voor andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Dat meldt het ziekenhuis op haar eigen website.