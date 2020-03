Drie nieuwe coronapatiënten in Fryslân - in totaal nu 15 besmettingen

De man uit de gemeente Leeuwarden en de man uit de gemeente Tytsjerksteradiel liggen beide in het ziekenhuis. Van de Leeuwarder patiënt zijn de klachten zeer ernstig, zegt Margreet de Graaf fan de GGD Fryslân: "Deze groei van het aantal patiënten en de ernst van de klachten past in het beeld zoals we dat tot nu toe zien. Bij acht van de tien besmettingen zijn er milde klachten, bij de andere twee zijn er heftigere klachten."

Landelijk gezien neemt het aantal jongere patiënten dat in het ziekenhuis belandt toe. Ook dat is niet zorgwekkend, vindt De Graaf. "Hoe groter het aantal mensen dat besmet is, hoe groter de kans dat er ook mensen jonger dan vijftig jaar in het ziekenhuis belanden."

Op de vraag of er inmiddels ook patiënten van buiten de provincie in de Friese ziekenhuizen liggen, kon De Graaf geen antwoord geven. "Ik heb nog geen berichten dat het storm zou lopen met patiënten uit de overige provincies. Ziekenhuizen maken hier zelf afspraken over. Ook in het noorden stemmen ziekenhuizen met elkaar af om operaties uit te stellen om capaciteit vrij te maken voor als dat nodig is."