Verkeer moet rekening houden met werk aan brug bij Kornwerderzand

Het onderhoudswerk aan de brug is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de koelinstallaties deze zomer goed werken. "We gaan de sproei-installatie schoonmaken en het wegdek ontdoen van algen", vertelt De Bres. Om er voor te zorgen dat de sluizen goed open en dicht gaan, zitten er sproei-installaties in de weg, die de sluizen koelen met warm weer. Vorige week was de brug bij Den Oever al aan de beurt.

Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, kiest Rijkswaterstaat er voor om het werk in blokken uit te voeren. "We werken in blokken van twee uur, namelijk van 09.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is het scheepsverkeer volledig gestremd. Verkeer op de weg moet over één rijbaan rijden", legt De Bres uit.

Het werk duurt tot en met donderdag. Vanaf vrijdag is alles weer normaal.