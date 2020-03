Vrachtwagenchauffeur over 100 km: "Dat maakt het verkeer een stuk veiliger"

Johannes Ritsma werd twee jaar geleden opgeroepen tot veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland. Hij rijd vooral 's nachts met pakketjes die hij naar distributiecentra brengt en heeft dus niet veel last van de nieuwe snelheidsmaatregel. Toch is hij erg te spreken over het aanpassen van de snelheid. "Omdat vrachtwagens en auto's nu net zo snel mogen rijden, krijg je dat mensen minder hoeven te remmen. Dat is echt een pluspunt."

Controleren

Ritsma ziet dat mensen zich tot nu toe aan de aangepaste snelheid houden. "De meeste automobilisten rijden nu netjes honderd. Natuurlijk moeten we er even aan wennen, maar wanneer er straks ook echt gecontroleerd gaat worden, dan zie je dat iedereen het doet."