LIVEBLOG: Scholen blijven dicht, 4 nieuwe besmettingen

Ondanks het feit dat het kabinet oproept dat ook kinderopvanglocaties de deuren moeten sluiten, blijven de deuren van de locaties van Stichting Kinderopvang Fryslân gewoon open. Jeannet van den Akker is directeur van Stichting Kinderopvang Fryslân, met meer dan honderd opvanglocaties in onze provincie. "Onze locaties zijn gewoon open. We hebben genoeg personeel. Ons coronateam heeft exact in beeld waar gaten zijn en waar we met medewerkers kunnen schuiven. We hebben er voor gekozen geen kinderen te verplaatsen. Alle kinderen kunnen naar hun eigen locatie met eigen medewerkers."

De afgelopen dagen hield Stichting Kinderopvang Fryslân al rekening met het feit dat de scholen de deuren zouden sluiten. Van den Akker: "We hadden er al rekening mee gehouden en al contact gehad met de scholenkoepels waarvan we wisten dat ze de deuren van de scholen gingen sluiten. De brieven voor de ouders en medewerkers lagen al klaar. Het is nu vooral afwachten hoe het zich ontwikkeld."