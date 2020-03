LIVEBLOG: Scholen blijven dicht, 3 nieuwe besmettingen

CVO Zuid-West Fryslân is een schoolkoepel van middelbare scholen in Fryslân met drie scholen: Bogerman in Sneek, praktijkschool De Diken in Sneek en het Marne College in Bolsward. "We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het afstandsleren, het plan is om de lessen te digitaliseren en die vanaf donderdag volgens het rooster te geven, zodat het schoolritme door kan gaan," vertelt Jos te Marvelde, directeur. "Het is niet zo dat er geen drie weken school is." Toetsen worden later ingehaald. "We maken ons wel zorgen over het examen, de VO-raad overlegt daar met de minister over."