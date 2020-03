De sport in Fryslân ligt stil, want "gezondheid is belangrijker"

Het enige geluid dat je bij het Abe Lenstra Stadion en Thialf hoort, is dat van een wapperende vlag. Verder is het stil. Naar binnen mogen we niet. Er ligt nog een beetje ijs in Thialf, maar er komt geen sporter meer op. Beert Boomsma, de ijsmeester, heeft de ijsmachines uitgezet. "De ijsvloer in de ijshockeyhal is al opgeruimd. We zijn nog bezig met de 400-meterbaan. Heel spannend is dat niet, hoor. We laten het natuurlijk ontdooien, daar zit drainage onder en het water wordt weggepompt."

Het ijs wordt een paar weken eerder dan gewoonlijk opgeruimd. Het seizoen voor de langebaanschaatsers is al afgelopen, het WK shorttrack in Zuid-Korea was al afgelast en de shorttrackers stopten dit weekend met trainen. riders is al klear, it WK shorttrack yn Súd-Koreä wie earder al ôfsein en de shorttrackers binne dit wykein ophâlden mei trainen.

Flyers

De ijshockeyers van de Flyers zijn ook ineens klaar. Ze zouden nog een halve finale van de Bene-League tegne Nijmegen spelen. Mogelijk daarna nog een finale. Maar dat zit er niet meer in. "Het is allemaal heel jammer, maar gezondheid is belangrijker dan sport", zegt Flyers-voorzitter Henk Hoekstra. "We hadden een geweldig seizoen, zijn Nederlands kampioen geworden voor drieduizend toeschouwers en hadden het graag mooi willen afsluiten."

Naast de sportieve consequenties heeft het ook financieel gevolgen. "We hadden de halve finale in de begroting meegenomen. De beloning daarvan lopen we nu mis. Je weet nooit hoeveel dat precies is, maar het is al snel 15.000 tot 20.000 euro." En dan heeft Hoekstra het alleen nog maar over de inkomsten die begroot zijn, en niet over de inkomsten die de Flyers extra hadden gehad bij het halen van de finale.