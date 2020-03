Een wandeling in de natuur als alternatief

Volgens Joke van der Lei van Staatsbosbeheer was het niet drukker dan anders in het bezoekerscentrum, maar ze had er zo geen zicht op of er ook een ander publiek in de natuur wandelde. "Misschien doen ze wel een ontdekking en denken ze: we kunnen hier andere zondagen ook naar toe", zei Van der Lei. "De natuur gaat niet dicht."