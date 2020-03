Coronapatiënt op intensive care in Leeuwarder ziekenhuis MCL

In totaal waren er negen mensen met verdachte symptomen. Acht van hen werden negatief getest, deze persoon dus niet.

"We zijn er goed op voorbereid", zegt Akkerman. "We hebben een afdeling klaarstaan. Op de intensive care hebben we op dit moment voldoende capaciteit voor de beademing. Dus wij zijn er wel klaar voor. Maar het is toch weer een stap verder."

Maskers naar Rotterdam

Er is nog geen sprake van overplaatsing van patiënten uit het zuiden naar de Friese ziekenhuizen. "Dat is nog niet aan de orde. Maar met name in Rotterdam en Dordrecht hebben ze te weinig maskertjes. Wij zitten iets ruimer in het materiaal. Dus er gaan 500 maskertjes naar Rotterdam, zodat we onze collega's daar kunnen helpen."

Het aantal vastgestelde coronapatiënten ligt in Fryslân nu op twaalf. Het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk hoger, omdat lang niet iedereen die symptomen vertoont op het virus wordt getest.