Basisinkomen zou helpen in tijden van crisis, zegt CDA'er Albert van der Ploeg

Volgens de bestuurder laat het virus zien dat er grote problemen ontstaan voor veel mensen. Dat iemand van het CDA pleit voor een basisinkomen, is opmerkelijk. Van der Ploeg vindt dat nu nog duidelijker wordt dat de basisbehoeften in moeilijke tijden goed geregeld moeten zijn, zoals eten, een dak boven het hoofd, water en warmte.

Brigitta Scheepsma van GroenLinks Tytsjerksteradeel, die ook in Nijsfoarum zat, was verrast en blij met de opmerking van Van der Ploeg. GroenLinks pleit al langer voor een basisinkomen.

Vangnet voor mensen in nood

VVD-Statenlid Durk Pool vindt dat de regelingen die er zijn goed voorzien in noodsituaties. Hij vindt dat je niet in paniek moet raken en niet meteen voor andere systemen moet kiezen. Dat er een vangnet moet komen voor mensen die door het coronavirus in financiële nood zijn gekomen, vinden ze alle drie.